Подчеркни нужную букву. а) ( К, к) остромской (С, с) ыр б)(М, м) атерик (А, а) нтарктида в) (П, п)очтальон (П, п) ечкин г)(К, к) рейсер (А, а) врора д)(В, в) рач (В, в) иктор (Р, р) оманович
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Подчеркни нужную букву. а) ( К, к) остромской (С, с) ыр б)(М, м) атерик (А, а) нтарктида в) (П, п)очтальон (П, п) ечкин г)(К, к) рейсер (А, а) врора д)(В, в) рач (В, в) иктор (Р, р) оманович
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)К,с Б)м, А В) п, П Г) к, А Д)в, В, Р
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