Подчеркни нужную букву. а) ( К, к) остромской (С, с) ыр б)(М, м) атерик (А, а) нтарктида в) (П, п)очтальон (П, п) ечкин г)(К, к) рейсер (А, а) врора д)(В, в) рач (В, в) иктор (Р, р) оманович

Русский язык

Подчеркни нужную букву. а) ( К, к) остромской (С, с) ыр б)(М, м) атерик (А, а) нтарктида в) (П, п)очтальон (П, п) ечкин г)(К, к) рейсер (А, а) врора д)(В, в) рач (В, в) иктор (Р, р) оманович

Автор: Гость