Разноцветные -два основ найти

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Разноцветные -два основ найти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разноцветные, разн - корень, цвет - корень,  о - соединительная гласная, н - суффикс, ые - окончание, 1 основа - разн, 2 основа - цветн.
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