Разноцветные -два основ найти
Русский язык
Разноцветные -два основ найти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разноцветные, разн - корень, цвет - корень, о - соединительная гласная, н - суффикс, ые - окончание, 1 основа - разн, 2 основа - цветн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни нужную букву. а) ( К, к) остромской (С, с) ыр б)(М, м) атерик (А, а) нтарктида в) (П, п)очтальон (П, п) ечкин г)(К, к) рейсер (А, а) врор...
Математика
490,394,399,491,392,498 на какие две группы можно разбить эти числа? Какими числами можно дополнить эти группы?