Икс умножить на 5 равно 375 минус 150 уравнение

Математика
Икс умножить на 5 равно 375 минус 150 уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*5=375-150 5Х=225 Х=225/5 Х=45
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