Приведите 5 примеров ,или обстоятельства которые на ваш взгляд могут стать причин??й совершение преступление *

Обществознание
Приведите 5 примеров ,или обстоятельства которые на ваш взгляд могут стать причин??й совершение преступление *
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убийство, кража, насилие, жестокие драки и кража гражданских денег!
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