Приведите 5 примеров ,или обстоятельства которые на ваш взгляд могут стать причин??й совершение преступление *

Обществознание

Приведите 5 примеров ,или обстоятельства которые на ваш взгляд могут стать причин??й совершение преступление *

Автор: Гость