К бочки с водой проведён шланг,через какой у неё вливается 9 ведор воды за час . Чер??з второй шланг водой с бочки поливают огород, тратя при этом 16 ведор воды зв час . Через какой час закончиться полная бочка , которая вмещае...

Математика

К бочки с водой проведён шланг,через какой у неё вливается 9 ведор воды за час . Чер??з второй шланг водой с бочки поливают огород, тратя при этом 16 ведор воды зв час . Через какой час закончиться полная бочка , которая вмещает 21 ведро води , если два шланга будут использоваться одновременно. 2 задача : На кухни на дачи у Дмитрия было 18 мух. Дмитрий вигоняет с кухни 5 мух за минуту , а на кухню тем часом залетают 2 новые мухи . Через какой час на кухни не останеться мух .

Автор: Гость