К бочки с водой проведён шланг,через какой у неё вливается 9 ведор воды за час . Чер??з второй шланг водой с бочки поливают огород, тратя при этом 16 ведор воды зв час . Через какой час закончиться полная бочка , которая вмещае...
Математика
К бочки с водой проведён шланг,через какой у неё вливается 9 ведор воды за час . Чер??з второй шланг водой с бочки поливают огород, тратя при этом 16 ведор воды зв час . Через какой час закончиться полная бочка , которая вмещает 21 ведро води , если два шланга будут использоваться одновременно. 2 задача : На кухни на дачи у Дмитрия было 18 мух. Дмитрий вигоняет с кухни 5 мух за минуту , а на кухню тем часом залетают 2 новые мухи . Через какой час на кухни не останеться мух .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 21:(16-9)=3(ч)-через столько часов закнчится в бочке вода 2. 18:(5-2)=6(ч)-через такое время мух не останется
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