Составить сообщение по образу Васютки из рассказа "Васюткино озеро" 1. Отношение ?? родителями. 2. какие качества Васютка проявил в тайге. Большое спасибо за ответ! 15 Б!

Гость: Гость:

1. Он к родителям относился хорошо любил их , но больше он любил ходить с папой на охоту в тайгу . Маму он любил но как и всякий ребенок считал что еда ему в тайге не пригодиться . 2. В тайге он показал себя с наилучшей стороны . он смог разжечь костер убить птицу чтобы потом съесть её конечно он потерял дорогу домой когда охотился за птицей , но по моему мнению он показал себя что он настоящий мужчина , что он смог выжить в этом опасном месте