Растояния между населёнными пунктами на велосипеде можно преодалеть за 2 ч во ско??ько раз скорость автомабиля должна быть больше скорасти велосипедиста ,что бы это растояние можно было преодалеть на автомабиле за 30 мин

Математика

Растояния между населёнными пунктами на велосипеде можно преодалеть за 2 ч во ско??ько раз скорость автомабиля должна быть больше скорасти велосипедиста ,что бы это растояние можно было преодалеть на автомабиле за 30 мин

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