72спортсмена встали в 6рядов поровну.сколько спортсменов в 4таких рядах

Математика
72спортсмена встали в 6рядов поровну.сколько спортсменов в 4таких рядах
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Гость:
48 потому что в 1 ряду 12 
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