72спортсмена встали в 6рядов поровну.сколько спортсменов в 4таких рядах
Математика
72спортсмена встали в 6рядов поровну.сколько спортсменов в 4таких рядах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 потому что в 1 ряду 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите сочинить небольшую сказку "Как мышонок осень встречал". Используя три па??ы антонимов: высоко - низко, холодный - горячий, злой - добрый
Русский язык
Разделительный твёрдый знак пишется после.........оканчивающихся на ............, перед корнем, начинающимся с гласных...............
Қазақ тiлi
Математика
Две бригады сшили 441 детский костюм, работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час, а вторая - 21 костюм в час. Сколько часов бри...
Математика