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75-x=8 как решить это уравнение
Математика
75-x=8 как решить это уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75-х=8 75-8=66 х=66 это же так легко
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