77-литровое ведро полностью заполнено водой. В 55-литровом ведре только 44 литра воды. Из большего ведра перелили воду в меньшее ведро. Меньшее ведро наполнилось доверху. Сколько воды осталось в большем ведре? Дайте ответ в лит...

Математика

77-литровое ведро полностью заполнено водой. В 55-литровом ведре только 44 литра воды. Из большего ведра перелили воду в меньшее ведро. Меньшее ведро наполнилось доверху. Сколько воды осталось в большем ведре? Дайте ответ в литрах.

Автор: Гость