77-литровое ведро полностью заполнено водой. В 55-литровом ведре только 44 литра воды. Из большего ведра перелили воду в меньшее ведро. Меньшее ведро наполнилось доверху. Сколько воды осталось в большем ведре? Дайте ответ в лит...
Математика
77-литровое ведро полностью заполнено водой. В 55-литровом ведре только 44 литра воды. Из большего ведра перелили воду в меньшее ведро. Меньшее ведро наполнилось доверху. Сколько воды осталось в большем ведре? Дайте ответ в литрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 55-44=11 литров - нужно долить в маленькое ведро 2) 77-11= 66 литров - останется в большом ведре Ответ : 66 литров
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