Помогите сделать звукобуквенный разбор словам ЯЙЦО, ВАРИТЬ

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Яйцо́→[й'ий'цо] В слове «яйцо́»: слогов—2 (яй-цо), букв—4, звуков—5: я→[й']:согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий[и]:гласныйй→[й']:согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкийц→[ц]:согласный, непарный глухой, непарный твёрдыйо→[о]:гласный Рекомендованные переносы: яйцо Варить-[в а р' и т'] в-[в]-согл, зв, тв а-[а]-глас, безуд р-[р']-согл, зв, мяг и-[и]-глас, уд т-[т']-согл, глух, мяг ь-[-]- 6 букв, 5 звуков