Округлите до десятых числа: 2,473 2,157

Математика
Округлите до десятых числа: 2,473 2,157
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,473=2,5 2,157=2,2 ***--
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