В коробке лежат зеленые и белые шары. Сколько в коробке белых шаров, если зеленых 18 а вероятность того что выбранный наугад шар будет белым равна 2/5?
Алгебра
В коробке лежат зеленые и белые шары. Сколько в коробке белых шаров, если зеленых 18 а вероятность того что выбранный наугад шар будет белым равна 2/5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность равна = кол во белых шаров / всего шаров обозначим белые шары за х 5x = 2(18+x) 5x = 36+2x 5x-2x=36 3x = 36 x = 12 Ответ: 12 белых шаров
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