В коробке лежат зеленые и белые шары. Сколько в коробке белых шаров, если зеленых 18 а вероятность того что выбранный наугад шар будет белым равна 2/5?

Алгебра

В коробке лежат зеленые и белые шары. Сколько в коробке белых шаров, если зеленых 18 а вероятность того что выбранный наугад шар будет белым равна 2/5?

Автор: Гость