1)в одном сосуде смешали 30 литров 20%-го и 20 литров 30% растворов соли .Найдите процентное содержание соли в полученном растворе. 2)из 40% раствора взяли 25 % и вместо него долили столько же воды.Найдите процентное содержан...

Алгебра

1)в одном сосуде смешали 30 литров 20%-го и 20 литров 30% растворов соли .Найдите процентное содержание соли в полученном растворе. 2)из 40% раствора взяли 25 % и вместо него долили столько же воды.Найдите процентное содержание спирта в полученном растворе Пожалуйста помогите очень очень срочно.

Автор: Гость