Обмотка реостата изготовлена из никельной проволки длинной 40 м и сечением 1 кв.мм. ток в обмотке равен 6 ампер . опредилить напряжение на зажимах реостата
Физика
Обмотка реостата изготовлена из никельной проволки длинной 40 м и сечением 1 кв.мм. ток в обмотке равен 6 ампер . опредилить напряжение на зажимах реостата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=p×l/S где l длина S площадь сечения p-удельное сопротивление никеля=0.087(Ом×мм/кв.м) R=0.087×40/1мм.кв=3.48 Ом U=R×I U=3.48×6=20.88B
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