Обмотка реостата изготовлена из никельной проволки длинной 40 м и сечением 1 кв.мм. ток в обмотке равен 6 ампер . опредилить напряжение на зажимах реостата

Физика

Обмотка реостата изготовлена из никельной проволки длинной 40 м и сечением 1 кв.мм. ток в обмотке равен 6 ампер . опредилить напряжение на зажимах реостата

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