(-3):(-1/3)-(-4)*(-2) с решением
Математика
(-3):(-1/3)-(-4)*(-2) с решением
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(-3):(-1/3)-(-4)*(-2)= 3*3-8=9-8=1
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