Какая проверка у 69:8=8(ост.5)
Математика
Какая проверка у 69:8=8(ост.5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*8=64 64+5=69 поэтому 69:8=8(ост.5)
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