РЕБЯТА УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ :( :( сформулировать основные положения молекулярно-кинет??ческой теории и привести доказательства

Гость: Гость:

1. все тела состоят из атомов и молекул, между которыми есть промежутки; док-во: дробление тел2. частицы беспорядочны и непрерывно движутся; док-во: диффузия3. молекулы взаимодействуют, притягиваются и отталкиваются