РЕБЯТА УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ :( :( сформулировать основные положения молекулярно-кинет??ческой теории и привести доказательства

Физика
РЕБЯТА УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ :( :( сформулировать основные положения молекулярно-кинет??ческой теории и привести доказательства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. все тела состоят из атомов и молекул, между которыми есть промежутки; док-во: дробление тел2. частицы беспорядочны и непрерывно движутся; док-во: диффузия3. молекулы взаимодействуют, притягиваются и отталкиваются

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