Задание 69 помогите решить. С решением умоляю !!!

Физика
Задание 69 помогите решить. С решением умоляю !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ под номером 3 средний и правый заряды создают в т.С напряженности, которые компенсируют друг друга. А левый заряд, находится от т.С на расстоянии 1,5L. Напряженность поля этого заряда будет равна q/4πэпсилон нулевая*2,25L∧2/. Если 2,25 умножить на 4, то получится 9
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