Доклад на тему " Замена обоев и подклеивание "

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Для наклейки обоев лучше всего использовать специальный клей. Хорошо использовать клей той же фирмы, что подлежащие клейке обои. Но чаще всего используют универсальный клей для обоев. Для удачной подклейки, наклеиваемая часть обоев должна быть сухой, обезжиренной и чистой, а старые обои удаляются с помощью специальных средств.Поверхности, которые осыпаются или гигроскопичные поверхности предварительно обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. Это зависит какие обои вы собираетесь клеить! Виды обоев их несколько Бумажные, флизелиновые, натуральные, металлические, фактурные, текстильные, растительные, виниловые, и др. все зависит от обоев