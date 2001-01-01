Синие волны сверкали на солнце белоснежными брызгами и тяжело бились о камни где ??оставить запятую?

Русский язык
Синие волны сверкали на солнце белоснежными брызгами и тяжело бились о камни где ??оставить запятую?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятой не будет,так как предложение простое.Союз "И" соединяет однородные сказуемые (сверкали И бились).
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