/383 нужно составить текст помогите плииииииз

Русский язык
/383 нужно составить текст помогите плииииииз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В книгах  очень много знаний .За книгами надо ухаживать.Протирать от пыли ,заклеивать если порвались. В книгах мы узнаём новые знания которые помогают нам в жизни. Я берегу их для того чтобы все люди умели читать .Но не только читать но и писать.Когда человек читает он запоминает слова как правильно их читать,как правильно писать .Надо беречь книги она нам дают новые и  интересные знания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Джип ехал 3 часа со скоростью 120 км/ч. Какое расстояние пройдёт джип за то же время, ??сли его скорость уменьшится в 2 раза?
Ответить
Французский язык
Найдите значение выражения 1 7/18:2 2/9•4 4/15
Ответить
Математика
Подбросили игральный кубик. Какова вероятность того,что выпадет 4 очка?
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнения способом подстановки {3х+у=5 {у=2
Ответить
Экономика
Покажите уменьшение чистого выигрыша от продукции, произведенной естественной м??нополией, когда цена при заданном уровне спроса устанавливается ра...
Ответить