/383 нужно составить текст помогите плииииииз
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/383 нужно составить текст помогите плииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В книгах очень много знаний .За книгами надо ухаживать.Протирать от пыли ,заклеивать если порвались. В книгах мы узнаём новые знания которые помогают нам в жизни. Я берегу их для того чтобы все люди умели читать .Но не только читать но и писать.Когда человек читает он запоминает слова как правильно их читать,как правильно писать .Надо беречь книги она нам дают новые и интересные знания.
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