/383 нужно составить текст помогите плииииииз

Гость: Гость:

В книгах очень много знаний .За книгами надо ухаживать.Протирать от пыли ,заклеивать если порвались. В книгах мы узнаём новые знания которые помогают нам в жизни. Я берегу их для того чтобы все люди умели читать .Но не только читать но и писать.Когда человек читает он запоминает слова как правильно их читать,как правильно писать .Надо беречь книги она нам дают новые и интересные знания.