Покажите уменьшение чистого выигрыша от продукции, произведенной естественной м??нополией, когда цена при заданном уровне спроса устанавливается равной средним издержкам производства вместо предельных издержек?
Экономика
Покажите уменьшение чистого выигрыша от продукции, произведенной естественной м??нополией, когда цена при заданном уровне спроса устанавливается равной средним издержкам производства вместо предельных издержек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монополист производит там, где предельный доход равен предельным издержкам и поэтому он производит слишком малый выпуск. Может показаться, что осуществить регулирование монополии с целью устранения неэффективности очень легко —от регулирующего органа требуется лишь установить цену на уровне предельных издержек, а максимизация прибыли довершает остальное. К сожалению, упускается из виду один важный аспект данной проблемы: может случиться, что при такой цене прибыль монополиста будет отрицательной.
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