Покажите уменьшение чистого выигрыша от продукции, произведенной естественной м??нополией, когда цена при заданном уровне спроса устанавливается равной средним издержкам производства вместо предельных издержек?

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Монополист производит там, где предельный доход равен предельным издержкам и поэтому он производит слишком малый выпуск. Может показаться, что осуществить регулирование монополии с целью устранения неэффективности очень легко —от регулирующего органа требуется лишь установить цену на уровне предельных издержек, а максимизация прибыли довершает остальное. К сожалению, упускается из виду один важный аспект данной проблемы: может случиться, что при такой цене прибыль монополиста будет отрицательной.