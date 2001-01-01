Числа 1) 1,(9) 2) 52,(108) округлите до: единиц десятых сотых тысячных миллионных десятимиллионных
Математика
Числа 1) 1,(9) 2) 52,(108) округлите до: единиц десятых сотых тысячных миллионных десятимиллионных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1,(9)=2=2,0=2,00=2,000=2,000000=2,0000000=2. 2)52,(108)=52=52,1=52,10=52,108=52,108108=52,1081081.
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