Укажите суффикс неопределённой формы глагола. Выберите один ответ: a. -ечк- b. -е- c. -чив- d. -ск-

Русский язык
Укажите суффикс неопределённой формы глагола. Выберите один ответ: a. -ечк- b. -е- c. -чив- d. -ск-
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: b.-е- Например: ЧТО СДЕЛАТЬ? ИСПЕЧЬ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Узнай, на сколько разность чисел 56 и 42 меньше их суммы
Ответить
Математика
Высота ели 4 метров что составляет пятую часть высоты сосны указать высоту сосны
Ответить
Биология
Почему животные появляющиеся на свет В результате полового размножения имеют преимущество перед возникшими в результате бесполого размножения
Ответить
Другие предметы
Как писать степень на компьютере
Ответить
Английский язык
Переведите текст пожалуйста,буду очень благодарна!СРОЧНО)
Ответить