Укажите суффикс неопределённой формы глагола. Выберите один ответ: a. -ечк- b. -е- c. -чив- d. -ск-
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Укажите суффикс неопределённой формы глагола. Выберите один ответ: a. -ечк- b. -е- c. -чив- d. -ск-
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Ответ: b.-е- Например: ЧТО СДЕЛАТЬ? ИСПЕЧЬ
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