Почему животные появляющиеся на свет В результате полового размножения имеют преимущество перед возникшими в результате бесполого размножения
Биология
Почему животные появляющиеся на свет В результате полового размножения имеют преимущество перед возникшими в результате бесполого размножения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в результате бесполого размножения потомки идентичны родителям, и не приобретают новых признаков и свойств
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