Почему животные появляющиеся на свет В результате полового размножения имеют преимущество перед возникшими в результате бесполого размножения

Биология
Почему животные появляющиеся на свет В результате полового размножения имеют преимущество перед возникшими в результате бесполого размножения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в результате бесполого размножения потомки идентичны родителям, и не приобретают новых признаков и свойств
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как писать степень на компьютере
Ответить
Английский язык
Переведите текст пожалуйста,буду очень благодарна!СРОЧНО)
Ответить
Математика
-x-2+3(x-3)=3(4-x)-3
Ответить
Русский язык
Над глаголами обозначь время н в, п в, б,в найди в стихотворении предложения с одно??одными сказуемыми разбери эти предложения по членам. подчеркни...
Ответить
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы Рас_ч_тливый спортсмен много трен_ровался на стад_он?? и рас_читывал на победу, но его рас_чет не оправдался Рас_ч_...
Ответить