Над глаголами обозначь время н в, п в, б,в найди в стихотворении предложения с одно??одными сказуемыми разбери эти предложения по членам. подчеркни глаголы в переносном значении.
Русский язык
Над глаголами обозначь время н в, п в, б,в найди в стихотворении предложения с одно??одными сказуемыми разбери эти предложения по членам. подчеркни глаголы в переносном значении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 и 3 предложения. 2 Предложение : Глагол, существительное. предлог, сущ., прилагательное, союз, глагол, существительное, существительное. 3 Предложение: Глагол, прилагательное, существительное,глагол, существительное, прилагательное.
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