Над глаголами обозначь время н в, п в, б,в найди в стихотворении предложения с одно??одными сказуемыми разбери эти предложения по членам. подчеркни глаголы в переносном значении.

Русский язык

Над глаголами обозначь время н в, п в, б,в найди в стихотворении предложения с одно??одными сказуемыми разбери эти предложения по членам. подчеркни глаголы в переносном значении.

Автор: Гость