Составьте уравнения реакций в результате которых образуется иодид алюминия
Химия
Составьте уравнения реакций в результате которых образуется иодид алюминия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составьте уравнения реакций в результате которых образуется иодид алюминия 2Al+3I2=2AlI3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Из двух сёл навстречу друг другу одновременно начали движение велосипедист и пеш??ход.Пешеход шёл со скоростью 3,2 км/ч,что в 4,2 раза меньше скоро...
Физика
Оцените , какое давление вы можете оказать ладонью.Пальцем?Отвёрткой?Шилом?Произведение сами необходимые измерения