Составьте уравнения реакций в результате которых образуется иодид алюминия

Химия
Составьте уравнения реакций в результате которых образуется иодид алюминия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составьте уравнения реакций в результате которых образуется иодид алюминия 2Al+3I2=2AlI3
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