Грузовик за 4 часа прошёл 200 км. Сколько километров он прошёл за 3 часа?
Математика
Грузовик за 4 часа прошёл 200 км. Сколько километров он прошёл за 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200/4=50(км/ч) - скорость грузовика 2) 50*3=150(км)- за 3 часа Ответ: 150 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Оцените , какое давление вы можете оказать ладонью.Пальцем?Отвёрткой?Шилом?Произведение сами необходимые измерения
Математика
Из двух городов Одновременно навстречу друг другу выехали две машины одна ехала со скоростью 90 километров в час а другая на 10 километров час мень...
Русский язык