Грузовик за 4 часа прошёл 200 км. Сколько километров он прошёл за 3 часа?

Математика
Грузовик за 4 часа прошёл 200 км. Сколько километров он прошёл за 3 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200/4=50(км/ч) - скорость грузовика 2) 50*3=150(км)- за 3 часа Ответ: 150 км
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