Из двух городов Одновременно навстречу друг другу выехали две машины одна ехала со скоростью 90 километров в час а другая на 10 километров час меньше через 3 часа расстояние между ними было 40 километров какое расстояние между ...

Математика
Из двух городов Одновременно навстречу друг другу выехали две машины одна ехала со скоростью 90 километров в час а другая на 10 километров час меньше через 3 часа расстояние между ними было 40 километров какое расстояние между двумя городами
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Ура ура ура ура ура ура
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