Найдите периметр треугольника MKY, если длина стороны MK равна 5,16 м, сторона KY на 5,14 м больше стороны MK и на 2,654 м меньше стороны MY
Математика
Найдите периметр треугольника MKY, если длина стороны MK равна 5,16 м, сторона KY на 5,14 м больше стороны MK и на 2,654 м меньше стороны MY
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KY=5.16+5.14=10.2 MY=10.2+2.654=12.854 P=10.2+5.16+12.854 P=28.214
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