Найдите периметр треугольника MKY, если длина стороны MK равна 5,16 м, сторона KY на 5,14 м больше стороны MK и на 2,654 м меньше стороны MY

Математика

Найдите периметр треугольника MKY, если длина стороны MK равна 5,16 м, сторона KY на 5,14 м больше стороны MK и на 2,654 м меньше стороны MY

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