Из 1-го предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, к которым они относятся. Укажи марфологические признаки одной из форм имени прилагательного(на выбор). Текст: 1) В мире существует много необычных ,...

Русский язык
Из 1-го предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, к которым они относятся. Укажи марфологические признаки одной из форм имени прилагательного(на выбор). Текст: 1) В мире существует много необычных , удивительных памятников.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилаг.-необычных,удивительных,сущ. памятников (каких?)Удивительных Морфологич. признаки Н.ф. удивительный Постоянные признаки-качественное,полная форма Непостоянные-Род.п.,мн.ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
РАДИ БОГА ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ РЕБЯТКИ НОМЕРА 7,8!!! 8 ВСЕ С РЕШЕНИЯМИ!!!!
Ответить
Русский язык
Сложные числительные, которые пишутся с ь в середине
Ответить
Английский язык
Помогите сделать тест!!
Ответить
Химия
Пожалуйста помогите heeeeelllp
Ответить
Математика
2+3+4+5+6+7+8+9+10+1+2+3=
Ответить