Из 1-го предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, к которым они относятся. Укажи марфологические признаки одной из форм имени прилагательного(на выбор). Текст: 1) В мире существует много необычных ,...
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Из 1-го предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, к которым они относятся. Укажи марфологические признаки одной из форм имени прилагательного(на выбор). Текст: 1) В мире существует много необычных , удивительных памятников.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилаг.-необычных,удивительных,сущ. памятников (каких?)Удивительных Морфологич. признаки Н.ф. удивительный Постоянные признаки-качественное,полная форма Непостоянные-Род.п.,мн.ч.
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