Из 1-го предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, к которым они относятся. Укажи марфологические признаки одной из форм имени прилагательного(на выбор). Текст: 1) В мире существует много необычных ,...

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Из 1-го предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, к которым они относятся. Укажи марфологические признаки одной из форм имени прилагательного(на выбор). Текст: 1) В мире существует много необычных , удивительных памятников.

Автор: Гость