Сложные числительные, которые пишутся с ь в середине
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Сложные числительные, которые пишутся с ь в середине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиши мягкий знак ь в середине числительных между двумя основами: пять десят , шесть десят, семь десят, восемь десят; пять сот, шесть сот, семь сот , восемь Такие слова разбираются по составу: пять десят , восемь десят .Основы: пять, шесть, семь, восемь, девять оканчиваются на мягкий согласный и пишутся с мягким знаком ь : пять – [т'], шесть — [т'].
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