Сложные числительные, которые пишутся с ь в середине

Русский язык
Сложные числительные, которые пишутся с ь в середине
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиши мягкий знак ь  в середине числительных между двумя основами: пять  десят , шесть  десят, семь  десят, восемь  десят; пять  сот, шесть  сот, семь сот ,  восемь  Такие слова разбираются по составу: пять десят  , восемь десят  .Основы: пять, шесть, семь, восемь, девять  оканчиваются на мягкий согласный и пишутся с мягким знаком ь : пять –  [т'], шесть —   [т'].  

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