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Найти разность 112,34 - 97, 4
Математика
Найти разность 112,34 - 97, 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
112,34-97,4=14,94 Столбик точно не знаю как писать
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