Расскажите историю происхождения слова триумф

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риумф (лат. triumphus) в Риме — торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его войска. Триумф выработался постепенно из простого вступления в город возвращавшихся по окончании войны солдат и из обычая военачальников приносить благодарение богам, даровавшим победу. С течением времени Триумф стал допускаться лишь при наличности целого ряда условий. Триумф считался высшей наградой военачальнику, которой мог удостоиться лишь тот, кто имел imperium и вёл войну в качестве главнокомандующего, не подчиняясь власти другого полководца. Триумф могли получать как обыкновенные магистраты , так и диктаторы и лица, получавшие высшее командование в силу особого народного постановления (лат. imperium extraordinarium). Триумф определялся сенатом, но иногда, если сенат отказывал в триумфе, военачальнику удавалось получить его в силу постановления народного собрания, как это было, например, с диктатором Марцием Рутилом