Зачем придумали рассказ русалочки и почему его заставляют читать 4ого класникам
Литература
Зачем придумали рассказ русалочки и почему его заставляют читать 4ого класникам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зачем придумали?-На это сложно ответить. Мы не можем знать мысли автора в то время когда он писал эту сказку. Быть может он писал своим детям или внукам. А может он хотел о чём-то поведать людям, читающим её. Появилось вдохновение вот и всё. А читать четвёртый класс не заставляют, ест определенная программа обучения.
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