Решить уравнение (16/9)^x=(3/4)^5
Математика
Решить уравнение (16/9)^x=(3/4)^5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16/9=(4/3)² (4/3)²^x=(3/4)^5 (3/4)^-2x=(3/4)^5 основания 3.4 одинаковые приравниваем степени -2x=5 x=-2.5
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