К существительному мужского рода подберите соответствующие существительные жен??кого рода...
Русский язык
К существительному мужского рода подберите соответствующие существительные жен??кого рода...
Ответ(ы) на вопрос:
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Мальчик- девочка, школьник - школьница, сын- дочь, учитель - учительница, юноша - девушка, старик - старуха, дедушка- бабушка, заказчик - заказчица, танцовщик - танцовщица, скрипач - скрипачка. Петух - курица, лев - львица, заяц - зайчиха, баран - овца, гусь - гусыня, козел - коза, бык - корова, кролик - крольчиха.
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