Оцените , какое давление вы можете оказать ладонью.Пальцем?Отвёрткой?Шилом?Произведение сами необходимые измерения
Физика
Оцените , какое давление вы можете оказать ладонью.Пальцем?Отвёрткой?Шилом?Произведение сами необходимые измерения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление зависит от площади поверхности. Смотри, чем больше площадь, тем меньше давление. Значит, если приблизительно рассчитать площадь поверхности, значит, наибольшее давление будет оказывать шило, меньшее - отверткой, более меньшее - пальцем, и наименьшее - ладонью. (Если учитывать, что сила, с которой ты давишь на поверхность одна и та же)
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