(X-6)^2=(7-x)^2 решите пж

Математика
(X-6)^2=(7-x)^2 решите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-6)² = (7-x)² x² -12x +36 = 49 - 14x +x² x² -12x+14x-x² = 49-36 -12x+14x = 13 2x = 13 x = 6.5
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