Из двух сёл навстречу друг другу одновременно начали движение велосипедист и пеш??ход.Пешеход шёл со скоростью 3,2 км/ч,что в 4,2 раза меньше скорости велосипедиста.Найдите расстояние между сёлами,если велосипедист и пешеход вс...

Математика

Из двух сёл навстречу друг другу одновременно начали движение велосипедист и пеш??ход.Пешеход шёл со скоростью 3,2 км/ч,что в 4,2 раза меньше скорости велосипедиста.Найдите расстояние между сёлами,если велосипедист и пешеход встретились через 1,6 ч после начала движения.

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