Из двух сёл навстречу друг другу одновременно начали движение велосипедист и пеш??ход.Пешеход шёл со скоростью 3,2 км/ч,что в 4,2 раза меньше скорости велосипедиста.Найдите расстояние между сёлами,если велосипедист и пешеход вс...

Математика
Из двух сёл навстречу друг другу одновременно начали движение велосипедист и пеш??ход.Пешеход шёл со скоростью 3,2 км/ч,что в 4,2 раза меньше скорости велосипедиста.Найдите расстояние между сёлами,если велосипедист и пешеход встретились через 1,6 ч после начала движения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3.2*4.2=13.44(км/ч)-скорость велосипедиста2)13.44+3.2=16.64(км/ч)-общая скорость3)16.64*1.6=26.624(км)-расстояниеОтвет:26.624 км расстояниеP.S я не уверена

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