Сделай проект плана садового участка, длина которого 90 м,а ширина 30 м,дом на участке занимает десятую часть, сад половину,огород треть участка,а остальное детская площадка

Гость: Гость:

Sуч = 90*30 = 2700 м² - площадь участка. дом = 1/10 S = 270 м² (27 × 10 м) сад = 1/2S = 1350 м² (30 × 45 м) огород = 1/3S = 900 м² (45×20 м) детская площадка = 2700 - 270 -1350 -900 = 180 м² (18×10 м)