Сделай проект плана садового участка, длина которого 90 м,а ширина 30 м,дом на участке занимает десятую часть, сад половину,огород треть участка,а остальное детская площадка
Математика
Сделай проект плана садового участка, длина которого 90 м,а ширина 30 м,дом на участке занимает десятую часть, сад половину,огород треть участка,а остальное детская площадка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sуч = 90*30 = 2700 м² - площадь участка. дом = 1/10 S = 270 м² (27 × 10 м) сад = 1/2S = 1350 м² (30 × 45 м) огород = 1/3S = 900 м² (45×20 м) детская площадка = 2700 - 270 -1350 -900 = 180 м² (18×10 м)
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