-x-2+3(x-3)=3 (4-x) -3
Алгебра
-x-2+3(x-3)=3 (4-x) -3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно так: -х-2х+6=12-3х-12+3х -3х=-6 х=6:3 х=2
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