Как писать степень на компьютере

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Как писать степень на компьютере
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Гость:
Так и писать словами ( в 5 степени)
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