Переведите текст пожалуйста,буду очень благодарна!СРОЧНО)

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Оксфорд как Лондон.Он очень старый и имеет потрясающий шарм.Это также город,который вырос рядом с рекой Темза.Оксфорд иеждународный,потому что сюда приезжают учиться люди с разных частей мира.Они вступают в университетскую семья которая имеет около 9,000 человек.Оксфорд старый и исторический.Он существует с 912 года.Ты можешь увидеть шарм Оксфорда в зеленых полях и парках которые окружают город.Ты можешь увидеть шарм города в реке Темза. Вы знали,что название Оксфорд значит часть реки Темзы где обитали буйволы?