Переведите текст пожалуйста,буду очень благодарна!СРОЧНО)
Английский язык
Переведите текст пожалуйста,буду очень благодарна!СРОЧНО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оксфорд как Лондон.Он очень старый и имеет потрясающий шарм.Это также город,который вырос рядом с рекой Темза.Оксфорд иеждународный,потому что сюда приезжают учиться люди с разных частей мира.Они вступают в университетскую семья которая имеет около 9,000 человек.Оксфорд старый и исторический.Он существует с 912 года.Ты можешь увидеть шарм Оксфорда в зеленых полях и парках которые окружают город.Ты можешь увидеть шарм города в реке Темза. Вы знали,что название Оксфорд значит часть реки Темзы где обитали буйволы?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Над глаголами обозначь время н в, п в, б,в найди в стихотворении предложения с одно??одными сказуемыми разбери эти предложения по членам. подчеркни...
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы Рас_ч_тливый спортсмен много трен_ровался на стад_он?? и рас_читывал на победу, но его рас_чет не оправдался Рас_ч_...
Математика
Сделай проект плана садового участка, длина которого 90 м,а ширина 30 м,дом на участке занимает десятую часть, сад половину,огород треть участка,а ...