1) Узнай, на сколько разность чисел 56 и 42 меньше их суммы

Математика
1) Узнай, на сколько разность чисел 56 и 42 меньше их суммы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность = 56-42 = 14 сумма = 56+42 = 98 98 - 14 = 84 разность чисел 56 и 42 меньше их суммы на 84
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