Как проверить безударное падежное окончание имени прилагательного ? приведи пример.

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Как проверить безударное падежное окончание имени прилагательного ? приведи пример.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужской род:  какой ?  -ой,  -ый,  -ий: наливной , глупый ,  великий Средний род: какое?  -ое,  -ее: красивое ,  синее Это просто падежные вопросы, ты их должен(а) знать.
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