Как проверить безударное падежное окончание имени прилагательного ? приведи пример.
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Как проверить безударное падежное окончание имени прилагательного ? приведи пример.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужской род: какой ? -ой, -ый, -ий: наливной , глупый , великий Средний род: какое? -ое, -ее: красивое , синее Это просто падежные вопросы, ты их должен(а) знать.
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