Составьте текст-описание (тему выберите сами). Используйте в нём для связи предл??жений и частей текста некоторые из следующих наречий: справа, слева, издалека, вдали, рядом, впереди, вверху внизу направо, налево, вправо, влево.

Гость: Гость:

Я хочу описать улицу, на которой живу. Улица начинается с красивой церквушки. Она видна издалека, потому что находится на возвышении. Рядом с церковью, справа от неё, небольшой сквер, а слева - здание моей школы. Вдали, направо от школы, можно увидеть небольшое старинное здание. Это - исторический музей. Вверху над его крышей виден такой же старинный флюгер, который поворачивается то вправо, то влево, в зависимости от направления ветра. Если пройти немного вперед, можно выйти к реке, которая протекает внизу. Моя улица очень живописная и красивая.