Прочитайте текст. (1) За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из м...

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Прочитайте текст. (1) За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звёздочек. (2) Она была так прелестна и нежна, но изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, и всё же живая! (3) Глаза её сияли, как звёзды, но в них не было ни теплоты, ни покоя. (4) Она кивнула мальчику и поманила его рукой. (5) Мальчуган испугался и спрыгнул со стула; мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. Из предложений (4, 5) выпишите синонимы.

Автор: Гость