Высеслите рациональным способом 1,1² + 2,34² - 11² : 100 - 234² : 10000 = 0
Математика
Высеслите рациональным способом 1,1² + 2,34² - 11² : 100 - 234² : 10000 = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(11:10)² + (234:100)² -11² : 100 - 234² : 10000 = 11² : 100 + 234² : 10000 - 11²:100 - 234² : 10000 =0
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